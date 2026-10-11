Gobierno denuncia amenazas a directora del ICBF por implementar Banco de Talentos para contratar a sus funcionarios

El vocero del gobierno nacional, Miller Soto, hizo una grave denuncia a través de la red social X sobre hechos que estarían sucediendo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según dijo, a la funcionaria “le han llovido señalamientos, críticas e incluso amenazas” tras implementar el uso del Banco de Talentos de la Patria para contratar a sus funcionarios.

“El presidente (Abelardo De La Espriella) la está respaldando. Quien se meta con un funcionario que está combatiendo la corrupción como lo está haciendo la doctora, se mete con este gobierno; amenazar a quien cuida a los niños es inaceptable”, expresó.

Soto aseguró que el nuevo modelo de contratación se está implementando luego de que se detectara que el anterior gobierno dejó amarrados 66 cargos en provisionalidad.

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“En el libro de la verdad quedó documentado, entre el 2 y el 8 de julio de este año, por ejemplo, a días de irse el gobierno anterior, se firmaron 66 resoluciones de nombramiento en provisionalidad, todos por secretaría general con motivaciones casi calcadas, no hubo análisis uno a uno de las hojas de vida, no se veía por qué ese nombre y no otro, gente metida a la carrera, sin concurso”, puntualizó el vocero del gobierno.

A través de ese nuevo modelo se está eligiendo talento que llega por medio de la plataforma que impulsó el nuevo gobierno, la cual con ayuda de inteligencia artificial busca promover los mejores perfiles.

“En este Gobierno las oportunidades son para los mejores, el presidente y la directora del ICBF están escogiendo gente por hoja de vida, no por padrinos”, expresó el vocero.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras la explosiva entrevista de Eva Ferrer con Vicky Dávila en SEMANA. Foto: Presidencia/Semana

En la más reciente edición de SEMANA, Eva Ferrer dio a conocer en entrevista con Vicky Dávila la presunta intromisión de Verónica Alcocer, Agmeth Escaf y Mario Fernández en la toma de decisiones del ICBF, algo que, según el vocero del gobierno de Abelardo De La Espriella, se busca no suceda en este periodo.

“El ICBF es la entidad del Estado que cuida a la niñez, a la adolescencia, a las familias, hogares de primera infancia, nutrición restablecimiento de derechos, la plata que llega ahí es el desayuno de un niño, el cupo de un hogar, el funcionario que tiene que saber lo que hace”, explicó.

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Por esa razón, De La Espriella y la directora del ICBF se sentaron para revisar y escoger perfiles del Banco de Talentos de la Patria Milagro. “Gente preparada, honesta, con vocación; el mérito por encima de la politiquería. Esa es la regla para llenar las vacantes de una entidad que durante años ha sido marcada y afectada por la politiquería y por la corrupción”, indicó.

“Con ayuda de inteligencia artificial, que ordena las hojas, clasifica las trayectorias y le baja el tiempo a la convocatoria, se simplifica el proceso, menos fila de recomendados. La idea es que esa sea la puerta principal del cuatrienio para vincular gente”, manifestó.