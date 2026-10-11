Costarricense murió en primer día de festival de música electrónica EDC en Medellín

Una tragedia ocurrió durante el primer día del Electric Daisy Carnival - EDC Colombia que se realiza en Medellín y que termina este domingo, 11 de octubre.

Hacia las 11:15 p. m. del sábado, asistentes al evento, que se realiza en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se percataron de la presencia de una persona en el suelo, con aparente pérdida del conocimiento y dificultades para respirar.

De inmediato, alertaron a los organizadores del festival y a los organismos de socorro para que le prestaran los primeros auxilios.

Luego de valorar a esta persona, la trasladaron en ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe, en la comuna 7- Robledo, para que allí le prestaran el servicio médico adecuado.

Festival EDC Medellín Foto: Festival EDC Medellín

Quince minutos después, la ambulancia llegó al centro asistencial, donde el paciente fue ingresado en estado crítico y con un “estatus epiléptico”, según reveló el diario El Tiempo.

El dictamen médico estableció que había sufrido una posible intoxicación: Había sufrido paro cardiorrespiratorio y a pesar de los esfuerzos de los profesionales en salud su muerte se confirmó minutos después, hacia las 00:08 de este domingo, 11 de octubre.

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En el centro médico se estableció que se trataba de un ciudadano costarricense de nombre Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años de edad.

Médez Huertas, con experiencia como intérprete y agente de cuenta en call centers, era oriundo del distrito de Desamparados, una población de unos 223.000 habitantes en la provincia de San José, en Costa Rica.

Su cadáver fue trasladado a Medicina Legal a la espera de que sus seres queridos logren la documentación para repatriarlo a su país natal.

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El Festival EDC, que diseño siete escenarios para su realización, todos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y por lo cual el fútbol profesional se trasladó a otros escenarios de la ciudad y municipios vecinos, esperaba la presencia de 94.000 asistentes durante las dos jornadas, entre locales y turistas nacionales y extranjeros, según datos de la Alcaldía de Medellín.

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“La experiencia será la de un parque de diversiones inmersivo con superproducción técnica, instalaciones de arte a gran escala, pirotecnia y performers itinerantes. El Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento estima un impacto económico aproximado de 37,1 millones de dólares para la ciudad, lo que representa un comportamiento positivo para sectores como el comercio, restaurantes, alojamiento, transporte y gastronomía”, indicó la Alcaldía.