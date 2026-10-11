Investigan dron que sobrevoló el aeropuerto José María Córdova y obligó a suspender operaciones temporalmente

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer que se está investigando quién operaba el dron que obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto internacional José María Córdova, que presta servicio a Medellín, la noche del sábado.

El incidente ocurrió a las 8:47 p. m. cuando un avión procedente de Europa se topó con una aeronave no tripulada cuando iba a más de 12 mil pies de altura.

Audios revelados en redes sociales de las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control dejan percibir la gravedad de los hechos.

“En la salida a través de 12.500 pies nos hemos cruzado, la verdad es que no podíamos identificarlo, pero tal vez un pájaro de tamaño medio, cinco o diez metros por mi izquierda, en sentido contrario”, comunicó a la torre de control el piloto del Air Europa 198, un Boeing 747 que se aproximaba para el aterrizaje.

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“Un objeto como de color marrón, me hubiera gustado que nos hubieran avisado que en esa zona había un dron o algo”, agregó el piloto.

Tres minutos después, a las 8:50 p. m., la torre de control hizo una llamada general para informar lo ocurrido.

“Tránsito suspendido, despegando pista 01 por dron desconocido en la cabecera 19″, dijo.

Varios vuelos tuvieron que ser desviados a Bogotá mientras se superaba la situación, calificada de gravísima por algunos expertos.

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En aproximación para aterrizaje estaban un avión de Wingo sobre los 17.650 pies y uno de United.

Uno de los pilotos, a las 9:09 p. m. le preguntó a la Torre de control si abrirían pronto.

“El aeropuerto va a abrir pronto, ¿tiene más información?“, dijo.

La respuesta de la torre de control fue: “La señal de GPS en el área, ya que perdimos los GPS. Sí, correcto, porque están los bloqueadores de drones”.

A las 9:24, señaló que no había un tiempo estimado.

Superado el impase, la Aeronáutica Civil aseguró que se reanudaron las operaciones luego de que “se completó con éxito la verificación de la zona y la aplicación de los protocolos de seguridad operacional junto con las autoridades competentes”.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El gobernador, este domingo, 11 de octubre, aseguró que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) logró derribar el aparato.

“Antioqueños, ante la presencia de un dron que obligó a suspender las operaciones del Aeropuerto José María Córdova la FAC activó el sistema antidrones, inhibió su señal y logró derribarlo”, escribió en X el mandatario regional.

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“Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades”, añadió.