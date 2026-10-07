La niebla volvió a generar afectaciones en la operación aérea de Medellín durante la mañana de este miércoles 7 de octubre.

El aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia, restringió temporalmente los despegues y aterrizajes debido a las condiciones meteorológicas adversas.

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Niebla afecta la operación aérea en Medellín

La restricción comenzó a las 5:58 a. m., cuando la presencia de niebla sobre la estación redujo las condiciones de visibilidad necesarias para las operaciones aéreas.

La situación afectó tanto a los vuelos programados para salir del José María Córdova como a las aeronaves que tenían previsto aterrizar en esta terminal.

En el primer reporte de la mañana se contabilizaban 15 vuelos afectados.

En las salidas había un vuelo cancelado y cinco demorados, mientras que en las llegadas se registraba un vuelo cancelado, cinco demorados y tres desviados.

Posteriormente de acuerdo a lo que ha informado el Aeropuerto Internacional José María Córdova se conoció un nuevo balance de la afectación, con 2 vuelos cancelados, 10 demorados y 3 desviados.

La cifra refleja que las alteraciones en los itinerarios continuaron durante el desarrollo de la contingencia, incluso mientras las condiciones meteorológicas comenzaban a presentar cambios.

La niebla afecta principalmente la visibilidad disponible para las maniobras de las aeronaves.

Cuando las condiciones no permiten desarrollar las operaciones dentro de los parámetros establecidos, se pueden presentar restricciones temporales en los despegues y aterrizajes.

Aeropuerto José María Córdova hoy Foto: X @AeropuertoMDE

Pasajeros deben consultar con su aerolínea

Ante esta situación, la principal recomendación para los viajeros es verificar directamente con la aerolínea el estado de su vuelo antes de desplazarse hacia el aeropuerto.

El aeropuerto José María Córdova también cuenta con un sistema para consultar la información de salidas y llegadas, de manera que los pasajeros puedan comprobar si su itinerario mantiene el horario previsto.

La terminal dispone de atención al usuario las 24 horas y también cuenta con información sobre sus operaciones.

Pasajero esperando en el aeropuerto Foto: Getty Images

La Aeronáutica Civil, por su parte, ofrece en su página web una sección de Estado de aeropuertos para consultar información operacional

La recomendación es especialmente importante para quienes tienen vuelos programados durante la mañana, debido a las modificaciones que puede generar la contingencia en la programación.

Los pasajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados o presenten cambios deben esperar las instrucciones de la aerolínea encargada de su itinerario.

Hay que tener en cuenta que aunque las condiciones meteorológicas mejoren, los efectos sobre la programación pueden mantenerse durante varias horas.