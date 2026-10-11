Envían a la cárcel a gerente de grupo inmobiliario en Medellín señalado de estafar a arrendatarios y a propietarios de inmuebles

A la cárcel fue enviado Juan David Cruz Larrarte, el gerente de un grupo inmobiliario señalado de haber logrado una millonaria estafa que tiene como presuntas víctimas a 45 personas en Medellín y el Valle de Aburrá.

Cruz Larrarte, según la Fiscalía, habría logrado más de 865 millones de pesos mediante la retención de cánones de arrendamiento y la recepción de anticipos por el mismo concepto.

Las denuncias por esos negocios relacionados con la administración, el arrendamiento y la venta de inmuebles en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, según el ente acusador, pusieron en evidencia un patrón de engaños que habría promovido el detenido.

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“En su condición de copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, este hombre presuntamente contactaba a sus víctimas por redes sociales y llamadas telefónicas, les presentaba certificados de cámara de comercio, documentos bancarios e información sobre la estructura de su empresa”, indicó el ente acusador.

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Las víctimas aseguraron habrían sido engañadas mediante diferentes modalidades, señaló la Fiscalía.

Una de ellas, era suscribir contratos de administración con los dueños de los bienes y comprometerse a recaudar los valores de arrendamiento. “Aunque los inquilinos pagaban oportunamente, el dinero no era transferido a los propietarios. Los incumplimientos eran justificados con supuestas fallas bancarias o inconvenientes contables”, detalló.

Cruz Larrarte también habría ofrecido descuentos a cambio del pago anticipado de varios meses de alquiler, sin autorización de los propietarios y celebrado contratos sobre inmuebles que su grupo inmobiliario no administraba ni estaba facultada para ofrecer.

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Como si fuera poco, hay otros casos en los que la Fiscalía lo señala de pedir dinero por concepto de pago de arrendamiento como garantía para no exigir el requisito de codeudor y prometía devolver el dinero al finalizar el contrato. Sin embargo, algunos bienes no fueron ni entregados ni los recursos restituidos.

“De esta manera, Cruz Larrarte presuntamente obtuvo más de 865 millones de pesos mediante un engaño sistemático a sus clientes, entre 2023 y 2026″, señaló la Fiscalía.

A Cruz Larrarte, un fiscal de la Seccional Medellín, le trasladó escrito de acusación por el delito de estafa en modalidad masa, y aunque no aceptó los señalamientos, un juez de control de garantías lo envió a prisión bajo medida de aseguramiento en centro carcelario.