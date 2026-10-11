Líder comunitario murió cuando funcionario del CTI intentó frustrar un atraco en el centro de Medellín: dicen que era inocente

La comunidad del tradicional barrio Artex, en Itagüí, Antioquia, está de luto. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Juan Esteban Urán, murió el viernes, 9 de octubre, en medio de un tiroteo que se desató cuando un funcionario del CTI intentó frustrar un atraco en la carrera 43 (Girardot) con calle 52 (avenida La Playa), en pleno centro de Medellín.

Según se conoció ese día, dos hombres con un arma traumática intentaron robarle una millonaria suma de dinero a una persona que había logrado una transacción por la venta de un automóvil.

Testimonios recogidos por las autoridades, y que son parte de la investigación, indican que al ser abordado por los delincuentes a la salida de una entidad financiera, donde retiró la suma de dinero, la víctima forcejeó y fue herida con un arma traumática en el tórax.

El funcionario del CTI que pasaba por el lugar, al presenciar la escena reaccionó con un arma de fuego, hiriendo de muerte a dos personas.

Panorámica del Centro de Medellín sector La Alpujarra Medellín octubre 12 del 2022 Foto Guillermo Torres / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ambas fueron trasladadas a un centro médico cercano, pero el deceso de una de ellas fue confirmado a las 3:45 p. m., según el informe de homicidios del Sistema de información para la Seguridad y Convivencia de Medellín (Sisc).

El otro batalló por su vida hasta que a las 12:15 a. m. del sábado se confirmó su muerte.

Inicialmente, los testigos de lo sucedido creyeron que los muertos era los dos ladrones.

Sin embargo, este domingo se conoció que realmente una de las personas fallecidas es el presidente de la JAC de Artex.

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“No fue solo un presidente, fue un servidor. De esos que madrugan por su barrio, que escuchan, que resuelven, que dejan huella sin hacer ruido”, escribió en Facebook un usuario identificado como Fabio Ochoa Romero.

Habitantes de esa zona de Itagüí dijeron que el líder barrial había ido al centro de Medellín a comprar regalos para niños que iban a asistir a una actividad programada para el sábado, 10 de octubre.

El funcionario del CTI entregó su arma a las autoridades, quienes investigan qué sucedió realmente y si tiene alguna responsabilidad penal en los hechos.

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La víctima del asalto fue trasladada a un centro médico cercano, donde la atendieron por la herida del arma traumática en la zona del tórax.

Según el Sisc, de los 202 homicidios que se registraron en Medellín al 10 de octubre, 15 están asociados a hurtos.