En la tarde de este miércoles 18 de noviembre arribó a Bogotá el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, luego de hacer una parada en Caracas, Venezuela.

Durante la visita del alto funcionario del Gobierno de Donald Trump, se prevé que haga anuncios sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional.

Hegseth entregará un avión Hércules de los Estados Unidos a Colombia, según indicaron fuentes militares.

El Secretario de Guerra fue recibido en Bogotá por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y por la cúpula militar, así como por el canciller Omar Bula.

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