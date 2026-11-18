La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, con la que buscaba invalidar el proceso penal que se adelanta en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y fraude procesal.

La decisión mantiene el proceso contra Barrera, pues su defensa pretendía la cesación del proceso por las condiciones de salud del excomandante de la Armada.

Según la defensa de Barrera, el almirante en retiro padecía enfermedad de Parkinson desde 2018 y, desde marzo de 2025, presentaba un deterioro progresivo de sus capacidades cognitivas, motoras y emocionales, además de un trastorno depresivo mayor.

Según su defensa, esas condiciones de salud comprometían su capacidad para comprender los cargos que le comunicó la Fiscalía durante la imputación del 10 de septiembre de 2025 y para participar en las decisiones de su propia defensa.

El proceso contra el almirante (r) Barrera, tiene su origen en el montaje judicial contra el contralmirante Gabriel Arango Bacci. Según la acusación de la Fiscalía, Barrera, quien para entonces se desempeñaba como comandante de la Armada Nacional, suscribió un documento, en el que le falsificaron su firma, según el cual se encontraba a considerable distancia de las motonaves Gilbert y Junior, vinculadas con narcotráfico.

Esa ubicación habría impedido su interdicción, por lo que Arango Bacci estuvo por más de una década enfrentando un proceso judicial del cual no solo fue absuelto sino que quedó claro que se trató de un montaje.

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