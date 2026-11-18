Carlos Ríos, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue el encargado de denunciar la firma de 48 contratos a mujeres que no tenían funciones asignadas en el gobierno de Gustavo Petro, tampoco justificación técnica de esos cargos; eran mujeres que, al parecer, ofrecían servicios sexuales al entonces presidente Petro.

Deicy Jiménez se pronuncia tras mensaje de Gustavo Petro: “El país merece respuestas, no evasivas”

La denuncia de Ríos fue confirmada con la entrevista que en exclusiva entregó Deicy Jiménez a Vicky Dávila en SEMANA. Ahora es el mismo Carlos Ríos quien comparece a la Fiscalía para ampliar la denuncia que en su momento hizo en plena sesión del Congreso y con los elementos de prueba en la mano.

Este miércoles Ríos llegó al búnker de la Fiscalía con los documentos que requieren los fiscales de la unidad de delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para adelantar todos los actos de investigación necesarios de cara a establecer lo que se advirtió como un hecho de corrupción en el gobierno Petro.

Fuentes de la Fiscalía advirtieron en su momento la necesidad de escuchar en declaración a Carlos Ríos con el objetivo de, no solo confirmar su dicho en el Congreso, sino que aportaran los documentos que incluyen los supuestos contratos entregados a las mujeres que ofrecían los servicios sexuales al entonces presidente Gustavo Petro.

La declaración del director del Dapre resulta fundamental para avanzar en la investigación que se suma a los testimonios entregados por Daicy Jiménez en la misma Fiscalía y ante otras autoridades, donde confirma que su participación en el gobierno Petro se concretó gracias a la relación que sostuvo con el ex primer mandatario.

Nuevo video entre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

Deicy Jiménez aseguró que el expresidente Gustavo Petro le daba órdenes a los funcionarios para ubicar su hoja de vida en diferentes entidades. Estuvo en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la exsenadora María José Pizarro y también en el Ministerio del Interior, con Armando Benedetti a la cabeza.