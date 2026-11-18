El pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en respaldo a la periodista Ana Cristina Restrepo, luego de una discusión en redes sociales con Jerome Sanabria sobre el acuerdo de paz con las Farc, provocó una nueva reacción del activista, quien cuestionó lo que considera un trato selectivo del organismo internacional frente a las denuncias de periodistas y víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Sanabria se refirió al comunicado de la ONU, en el que expresó solidaridad con Restrepo, rechazó los intentos de silenciar a la prensa libre y pidió a las autoridades colombianas garantizar la protección de la periodista.

La joven dijo respaldar ese llamado, pero cuestionó que el organismo no se haya pronunciado con la misma contundencia frente a otros casos.

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Jerome Sanabria Foto: Instagram @soyjerome_

“En aras de la prensa libre, ¿dónde estaba la ONU cuando la señora Sandra Ramírez, alias Griselda Lobo, persiguió judicialmente a la periodista Diana Saray Giraldo?”, preguntó Sanabria, quien también recordó las críticas del presidente Gustavo Petro a periodistas, entre ellas cuando los calificó de “muñecas de la mafia”.

En su intervención, Sanabria trasladó el debate a las víctimas de las Farc y cuestionó la actuación de Naciones Unidas frente a los compromisos de reparación derivados del acuerdo de paz.

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Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo. Foto: Suministrada API

Jerome aseguró que, de acuerdo con sus cifras, de 164.000 hechos victimizantes reconocidos, apenas 2.300 habrían sido reparados, y reclamó mayor presión internacional para que la guerrilla cumpla con la entrega de los bienes destinados a ese propósito.

También hizo referencia a los casos de reclutamiento, violencia sexual y desaparición de menores, así como a las denuncias de mujeres víctimas de las Farc agrupadas en la Corporación Rosa Blanca. En ese contexto, reprochó la falta de pronunciamientos que, a su juicio, acompañen las exigencias de justicia de estas víctimas.

Onu building with flags under a blue sky in New York, USA Foto: Getty Images

Sanabria cuestionó, además, el papel de la JEP frente a las sanciones impuestas por secuestros y sostuvo que las decisiones judiciales no han respondido a las expectativas de las víctimas.

Al cierre de su pronunciamiento, acusó a Naciones Unidas de tener una “agenda política” de izquierda orientada a defender el acuerdo de paz y aseguró que el organismo ha sido selectivo en sus pronunciamientos.