Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, junto al abogado penalista Johnny Batalla Mena, asistieron a una cita con un fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Como lo anticipó SEMANA, la colomboespañola declaró y amplió las denuncias que hizo sobre la exprimera dama Verónica Alcocer y su círculo cercano.

Este medio conoció una imagen de Batalla Mena, abogado de Ferrer, ingresando a las instalaciones.

Johnny Batalla, abogado defensor de Eva Ferrer, entrando a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Foto: SEMANA

Además del fiscal, la reunión contó con la presencia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos.

La defensa de la catalana, según conoció este medio, preparó pruebas sobre sus declaraciones en SEMANA para entregarlas a las autoridades americanas.

Se trata de la continuación de la colaboración de Ferrer con Estados Unidos. Es el segundo viaje al país norteamericano de la catalana desde su explosiva entrevista en SEMANA, donde acusó a Alcocer y a su círculo cercano de estar involucrados en presunto tráfico de drogas y armas, así como beneficiarse de un supuesto lavado de activos.

El lunes 9 de noviembre, antes de la cita en Nueva York, Ferrer se reunió durante siete horas con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y agentes de varias entidades estadounidenses. En ese encuentro también participó el Departamento de Seguridad Nacional.

Siete horas de reunión: Eva Ferrer colabora con autoridades de EE. UU. y habla del Gobierno Petro

Según conoció SEMANA, la desconfianza de Ferrer en la Fiscalía que dirige Luz Adriana Camargo la llevó a colaborar con fiscales estadounidenses. Este medio también supo que otros exfuncionarios colombianos han establecido contacto con autoridades de ese país para hablar sobre el gobierno de Gustavo Petro.

Con la cita en Nueva York, un fiscal del Distrito Sur escuchó de primera mano la versión de Ferrer. Queda por conocer qué curso darán las autoridades estadounidenses a sus señalamientos.