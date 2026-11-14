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Siete horas de reunión: Eva Ferrer colabora con autoridades de EE. UU. y habla del Gobierno Petro

Los contactos de exfuncionarios con autoridades estadounidenses aumentan en medio de tensiones con la Fiscalía colombiana.

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Redacción Confidenciales
14 de noviembre de 2026 a las 12:09 a. m.
Exconsejera presidencial, Eva Ferrer.
Exconsejera presidencial, Eva Ferrer. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La defensa de Eva Ferrer, encabezada por el abogado Johnny Batalla, asistirá la próxima semana a una reunión en Estados Unidos, esta vez en Nueva York. SEMANA conoció que, además de mantener contactos con funcionarios gubernamentales, la catalana está colaborando con fiscales estadounidenses ante la desconfianza que le genera la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.

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La última cita se realizó el pasado lunes y se prolongó durante siete horas. En ella participaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y agentes de distintas entidades, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Este medio conoció que ya son varios los exfuncionarios que establecen contacto con las autoridades estadounidenses para hablar del Gobierno Petro.