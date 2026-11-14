Siete horas de reunión: Eva Ferrer colabora con autoridades de EE. UU. y habla del Gobierno Petro

La defensa de Eva Ferrer, encabezada por el abogado Johnny Batalla, asistirá la próxima semana a una reunión en Estados Unidos, esta vez en Nueva York. SEMANA conoció que, además de mantener contactos con funcionarios gubernamentales, la catalana está colaborando con fiscales estadounidenses ante la desconfianza que le genera la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.

Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra el senador Agmeth Escaf tras señalamientos de Eva Ferrer

La última cita se realizó el pasado lunes y se prolongó durante siete horas. En ella participaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y agentes de distintas entidades, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Este medio conoció que ya son varios los exfuncionarios que establecen contacto con las autoridades estadounidenses para hablar del Gobierno Petro.