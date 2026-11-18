María Claudia Tarazona, la esposa del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado en Bogotá, cada vez agudiza su discurso contra el expresidente Gustavo Petro y lo señala con nombre propio de estar detrás del atentado contra el joven político del Centro Democrático.

El señalamiento no es nuevo y, tal y como están las cosas, ambos terminarán enfrentados en los tribunales porque el expresidente, insiste, en que no tiene que ver en este hecho que enlutó al país.

Este martes, 17 de noviembre, Tarazona habló durante un evento de seguridad y fue vehemente.

Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona. Foto: Suministrada

“Es muy gaseoso decir que Iván Márquez mandó a matar a Miguel”, sostuvo. Además, cuestionó que cada detención de un supuesto integrante de esa estructura sea presentada como un nuevo avance en el esclarecimiento del magnicidio.

La viuda del senador insistió en que es necesario diferenciar entre quienes participaron en la organización logística y financiación del crimen y quienes habrían impartido la orden. “Fueron organizadores, fueron los logísticos y fueron quienes financiaron, pero quienes dieron la orden, la Fiscalía tendrá que hacer su labor”, destacó.

Y remató: “Y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador (Nicolás) Maduro”.

Esta no es la primera vez que Tarazona hace un señalamiento contra Petro.

En octubre de 2026, en una entrevista que concedió a La FM, manifestó: “En mi opinión personal, Gustavo Petro sabia que iban a matar a Miguel, dio la orden de matar a Miguel y se alió con la dictadura de Maduro para asesinarlo. El día que lleguemos a eso voy a tener paz con mis hijos. Voy a tener paz con Alejandro”.

Ante esto, Gustavo Petro no se quedó callado y reaccionó a través de su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro y Miguel Uribe Turbay. Foto: Semana.

“Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”, dijo.

Antes, el expresidente había afirmado: “Quien asesinó al senador Miguel Uribe Turbay nada tiene que ver con el Gobierno y este tema debe dilucidarse en el proceso penal y civil que he decidido que se iniciará por este tipo de infamias contra mí”, destacó.

En cambio, el hoy embajador de Colombia en Reino Unido, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, ha sido más prudente con las afirmaciones porque, al fin y al cabo, hoy la Justicia no tiene una investigación penal abierta contra el expresidente por el magnicidio.

Presidente Gustavo Petro, Miguel Uribe Turbay y Miguel Uribe Londoño. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API / Foto 3: Semana

“Hoy está claro que los que mataron a Miguel son los de la Paz Total, esos que recibieron un perdón social y que terminaron eligiendo a Gustavo Petro. (...) Ese mundo criminal fue el que mandó a matar a Miguel y él sabía que lo iban a mandar a matar”, señaló en en el programa el Debate, en julio de 2026.

Tal y como están las cosas, María Claudia Tarazona y Gustavo Petro terminarán en los tribunales y cada uno tendrá que demostrar las pruebas en contra y a su favor.