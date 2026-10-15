Política

María Claudia Tarazona revela contenido del chat donde le advierten que la orden del magnicidio de Miguel Uribe salió del Congreso de la República

Según Tarazona, el mensaje que recibió, y que está en poder de la Fiscalía hace varios meses, proviene de una fuente perteneciente a la organización criminal que habría asesinado a Uribe.

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Redacción Semana
15 de octubre de 2026 a las 9:14 a. m.
María Claudia Tarazona.
María Claudia Tarazona. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En entrevista con Blu Radio, María Claudia Tarazona, viuda del excandidato presidencial Miguelo Uribe Turbay, reveló detalles de los avances de la investigación por el magnicidio del político colombiano y leyó, al aire, el contenido del chat en el que se le anunciaba el asesinato.

Tarazona ratificó que, gracias a la información que ha entregado a las autoridades, alias el Viejo se pudo probar que el dinero para ejecutar el magnicidio salió de Venezuela y que la Segunda Marquetalia está involucrada: “Es un hecho probado porque se encontró la plata”.

Pero lo más revelador de su entrevista es el chat que Tarazona recibió, en el que le aseguraban que, 2 meses antes del asesinato de Miguel Uribe, ya había alertas de lo que iba a pasar.

“Yo recibo esa información que me envían y me dicen que está desde abril del año pasado, es decir, dos meses antes del magnicidio de Miguel. Esa información proviene del Caquetá, con nombre propio, y se sabe que la persona está allá”, narró Tarazona.

En dicha información se advertía que se estaba organizando un atentado para asesinar a Miguel Uribe o a Paloma Valencia y que la plata había sido gestionada en Venezuela, pero la orden habría salido del Congreso de la República.

*Noticia en desarrollo…