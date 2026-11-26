SEMANA conoció en primicia el escrito de acusación que radicó la Fiscalía General contra el exviceministro del Interior, Diego Andrés Cancino, por el delito de acto sexual violento.

Funcionaria del MinInterior denuncia en SEMANA acoso sexual del exviceministro Diego Cancino. Estas son las pruebas que lo delatan

El ente investigador resaltó que el 9 de octubre de 2024 Cancino citó a su apartamento “para un almuerzo” a Yuly Viviana Vargas Ávila, a quien había conocido en el Concejo de Bogotá.

La joven le había manifestado que estaba preocupada por su contrato en el Ministerio del Interior, ya que en pocos meses iba a terminar. Por esto, le preguntó si tenía conocimiento de una oferta laboral.

Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento al exviceministro del Interior, Diego Cancino. https://t.co/if1kX8q65f https://t.co/JDPpun8k8n — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026

Cancino le manifestó que podían verse para hablar del tema en su apartamento, ubicado en el nororiente de la capital de la República, mientras almorzaban. Una invitación que no tenía nada de extraño.

Ya en el apartamento, el entonces viceministro empezó a hacerle varios comentarios sobre su cuerpo.

“Realizó (…) actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual. Tocarle sus senos por debajo de la blusa, intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla por los brazos”, indicó el ente investigador.

La Fiscalía advierte que sumará nuevos hechos a la imputación contra el presentador Jorge Alfredo Vargas

La joven insistía en que no le interesaba tener ningún tipo de relación o contacto con él; le reiteró que solamente lo había buscado para hablar de temas de trabajo.

“La víctima manifestó de manera expresa y reiterada su negativa a cualquier tipo de acercamiento de naturaleza sexual, indicándole que no deseaba una relación distinta a la laboral y política”, señaló la Fiscalía.

Pese a esto, Diego Cancino insistió en intentar besarla a la fuerza.

En ese momento, Yuly Viviana Vargas Ávila le manifestó que quería irse del apartamento porque se sentía extremadamente incómoda. Nada de esto importó. El viceministro continuó con sus forcejeos.

“Para la realización de la conducta se valora su posición y cargo como exministro general del Interior y persona como autoridad en el ámbito laboral y político de la víctima, lo cual le confería a una particular autoridad sobre ella y la impulsaba a depositar en usted su confianza”, enfatizó.

Amaranta Hank publicó chats con propuestas “incómodas” del exviceministro del Interior, Diego Cancino, designado presidente de la SAE

Pocas horas después, Cancino le envió varios mensajes a la joven pidiéndole excusas por lo ocurrido en el apartamento.

La Fiscalía General reclamó que, por su formación académica y su capacidad de entendimiento, era consciente de que su comportamiento era inadecuado. Pese a esto, insistió varias veces en los tocamientos.

El exviceministro del Interior ha presentado varias versiones frente a estos hechos.

Cancino deberá presentarse el próximo lunes, 14 de diciembre, a las 10 de la mañana, ante el Juzgado 48 de Conocimiento de Bogotá.