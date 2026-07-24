Fiscalía cita a imputación de cargos al exviceministro Diego Cancino por acto sexual

Para el próximo 10 de agosto, a las 10 de la mañana, quedó programada la audiencia de imputación de cargos en contra del exviceministro del Interior, Diego Andrés Cancino Martínez.

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Cancino deberá responder por el delito de acto sexual violento.

Sin embargo, según indica el registro de la Rama Judicial, no se solicitará medida de aseguramiento.

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