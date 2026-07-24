Judiciales

Fiscalía cita a imputación de cargos al exviceministro Diego Cancino por acto sexual

Esto, tras la denuncia presentada por Viviana Vargas.

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Redacción Semana
24 de julio de 2026 a las 1:02 p. m.
La Fiscalía General le imputará cargos al exvicemnistro de Justicia, Diego Cancino.
La Fiscalía General le imputará cargos al exvicemnistro de Justicia, Diego Cancino. Foto: Semana

Para el próximo 10 de agosto, a las 10 de la mañana, quedó programada la audiencia de imputación de cargos en contra del exviceministro del Interior, Diego Andrés Cancino Martínez.

Diego Cancino y Viviana Vargas, denunciante.
“Mi comportamiento estuvo mal”: explosivos chats ponen contra las cuerdas a Diego Cancino por grave denuncia sobre acoso sexual

Cancino deberá responder por el delito de acto sexual violento.

Sin embargo, según indica el registro de la Rama Judicial, no se solicitará medida de aseguramiento.

Desarrollo.