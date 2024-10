Y avanzó en el mensaje: “Ayer, cuando intenté centrarme en temas de trabajo, tu comportamiento fue inapropiado y me hizo sentir incómoda; a pesar de que fui clara en mis intenciones y reiteré en varias ocasiones que solo buscaba discutir asuntos profesionales, parece que esto no fue entendido”.

“Quiero ser muy directa: no estoy interesada en ningún tipo de relación que no sea estrictamente laboral o política y lo reiteré ayer muchas veces y aún así siento que sobrepasaste en repetidas ocasiones ese limite”, dejó claro.

Además le expresó visiblemente molesta: “Es fundamental para mí establecer límites claros en nuestras interacciones porque es algo que tengo muy claro en este tema político. Mi interés en trabajar contigo y en el ámbito político se basa exclusivamente en objetivos profesionales y no en relaciones personales. No entiendo por qué mi deseo de colaborar se ha interpretado de una manera tan diferente”.

Posteriormente Diego Cancino respondió sobre esos hechos: “Hola, buenos días. Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones: Jamás voy a confundir los límites claros que me expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor. Te mando un abrazo”.

Pero la conversación no paró ahí, ya que la funcionaria del Ministerio del Interior aseveró: “Hola. Agradezco tu disposición para asumir la responsabilidad; sin embargo, siento que es importante ser honesta sobre cómo me siento respecto a lo ocurrido. Me sentí incómoda con los comentarios inapropiados sobre mi apariencia, así como con los intentos de contacto físico sin mi consentimiento en donde en varias ocasiones incluyendo cuando ya estaban mis amigos me abrazabas por la espalda tocándome los senos, cosa que no estaba bajo mi consentimiento y lo dejé claro desde el principio”.