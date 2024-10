“No podemos permitir que estas conductas tengan cabida en nuestras instituciones”: Ministro Cristo tras denuncia de acoso sexual

Expreso mi solidaridad y apoyo a Yuly Viviana Vargas . Apenas conocí su denuncia, me comuniqué con ella para reafirmarle todo el respaldo del @MinInterior . Rechazamos contundentemente cualquier forma de violencia de género y abuso de poder. No podemos permitir que estas conductas…

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, la mujer indicó que todo ocurrió en el apartamento del político. “ El señor Cancino cocinó y sirvió el almuerzo, almorzamos y al terminar me sirvió una copa de vino, la cual bebí. De manera posterior, Cancino me solicitó en repetidas ocasiones que bebiera más vino, ante lo cual accedí presionada por su insistencia”, narró.

“Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”, dijo.