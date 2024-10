Defensora del Pueblo Iris Marín estalló contra Diego Cancino y pidió que renuncie a la presidencia de la SAE por escándalo de acoso sexual

Volviendo a la denuncia que presentó ante la Fiscalía, Vargas Ávila, expresó en diálogo con SEMANA : “ Le paso mi hoja de vida, el hombre me llama y quedamos de almorzar al día siguiente. Le digo que sí, pero luego me dijo que tenía tiempo ese mismo día, 9 de octubre, para que llegara a su apartamento”.

“Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”, indica la denuncia ante el ente acusador.