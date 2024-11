Fiscalía abrió investigación contra Diego Cancino, designado presidente de la SAE por acto sexual violento

Este viernes, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció la apertura de una investigación contra el ex viceministro del Interior, Diego Cancino, por el delito de acto sexual violento.

En los mismos se observa que el exviceministro le hace varias invitaciones para que se vean a altas horas de la noche. Pese a que no tuvo respuesta empezó a llamarla por la aplicación WhatsApp.

Después de muchos mensajes, y llamadas que se pueden entender como un acoso, Amaranta le respondió: “Diego, desconozco la razón por la que me has estado buscando desde anoche, pero esto se tornó incómodo. Simplemente no quiero hablar y espero que respetes eso”.