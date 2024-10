“Me quería hacer propuestas indecentes”: La otra denuncia por acoso contra el exviceministro del Interior, Diego Cancino

Exactamente. Fue profesor mío en el Rosario. Yo era periodista y le escribí para una entrevista y luego todo se tornó en que me escribía a decirme que nos viéramos ya, a la 1 de la mañana, porque me quería hacer propuestas indecentes. Imbécil… https://t.co/UmUj5zQWrq

Por no obtener ningún tipo de respuesta la siguió llamando en tres oportunidades. Hasta que la escritora le respondió: “Diego, desconozco la razón por la que me has estado buscando desde anoche, pero esto se tornó incómodo. Simplemente no quiero hablar y espero que respetes eso”.