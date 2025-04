Habitantes de El Plateado le ‘cantaron la tabla’ a Petro por promesas incumplidas y el alto costo de vida

Señala que le tocó entrar en este negocio desde que era menor de edad y por la falta de oportunidades en la zona. Y asegura que aunque quisiera cambiar su vida estudiando, es complejo porque en la región no hay mayores ofertas académicas. “A mí me gusta todo lo que tiene que ver con sistemas, pero por acá cerca no hay ningún instituto que enseñe esas cosas”, dice.