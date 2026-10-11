En la madrugada de este domingo las Fuerzas Militares, tras la orden del Gobierno de Abelardo De La Espriella, adelantaron un bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, Norte de Santander.

Presidente De La Espriella confirma bombardeo contra disidencias de las Farc en Catatumbo: “No hay tregua”

La acción militar, ordenada y seguida de cerca por el propio presidente De La Espriella, se ejecutó sobre la 1:00 de la mañana de este domingo, tras la información suministrada por inteligencia militar que confirmaba la ubicación de un campamento con hombres cercanos a alias Calarcá.

“Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como frente 33, de las disidencias de alias Calarcá”, señaló el jefe de Estado en un mensaje en su cuenta de X.

El objetivo era un campamento en el que se detectó, de acuerdo con inteligencia militar, la presencia de cerca de 20 integrantes de este grupo disidente. Aunque todavía no hay nombres confirmados, se presume que estaban detrás de Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, uno de los principales cabecillas del frente 33.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que ordenó el bombardeo a las disidencias de las Farc en Norte de Santander. Foto: Presidencia/Colprensa

Fuentes consultadas por SEMANA confirmaron que el equipo forense ingresó al terreno en horas de la tarde de este domingo, pese las dificultades que se presentaron por la fuerte seguridad que tenía el campamento.

Allí lograron ubicar los cuerpos de cuatro personas que se encontraban en el lugar al momento del bombardeo. Además, aseguraron que existe la posibilidad de hallar más cuerpos, por lo que las labores excavación y remoción de tierra se activarán este lunes en horas de la mañana.

La fuente le confirmó a SEMANA que por ahora las autoridades judiciales van a retirar los cuerpos de los presuntos disidentes de las Farc del lugar del bombardeo, mientras se continúa con las labores de búsqueda de más cuerpos, pues se tiene estimado la presencia de 20 personas allí.

Fuerzas Militares bombardean campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, Norte de Santander

El presidente de la República, quien ha estado al frente de la operación desde la medianoche de este sábado, será la persona encargada de entregar el balance oficial de la operación militar en el departamento de Norte de Santander, como él mismo lo anunció en sus redes sociales.

De La Espriella destacó en un mensaje en sus redes sociales que en las próximas horas entregará un informe sobre el desarrollo y los resultados de la acción militar, una vez se tenga consolidado la información oficial.

“Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, mantuve comunicación directa con el Ministro de Defensa y nuestra cúpula militar para autorizar la operación y hacer seguimiento a su desarrollo”, destacó el jefe de Estado, al tiempo que mostró un video en el que se observa en comunicación con el general (r) Jorge Mora.