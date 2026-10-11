Presidente De La Espriella confirma bombardeo contra disidencias de las Farc en Catatumbo: “No hay tregua”

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el bombardeo que se registró en la madrugada de este domingo, 11 de octubre, contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en el Catatumbo, Norte de Santander.

Fuerzas Militares bombardean campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, Norte de Santander

“Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como frente 33, de las disidencias de alias Calarcá”, señaló el jefe de Estado en un mensaje en su cuenta de X.

De La Espriella explicó que, “como comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, mantuvo conversación directa con el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y los miembros de la cúpula militar para autorizar la operación y hacer seguimiento a lo que estaba sucediendo.

“¡Aquí no hay horarios para defender a Colombia, ni descansos cuando se trata de enfrentar a quienes siembran el terror!“, manifestó el mandatario, quien envió un claro mensaje a los miembros de la fuerza pública.

“A nuestros soldados les he dado una instrucción clara: actuar con determinación, dentro del marco de la ley y con toda la capacidad legítima del Estado. Tienen mi respaldo y no estarán solos en el cumplimiento de su misión”, manifestó el jefe de Estado.

También aprovechó para enviar un mensaje contundente a las estructuras de los grupos criminales, a quienes les reiteró que “no vamos a permitir que sigan sometiendo a nuestras comunidades, desplazando familias y convirtiendo nuestros territorios en corredores del crimen”.

De La Espriella indicó que en el transcurso de este domingo entregará más detalles de la operación que se desarrollo en territorio nortesantandereano y los resultados una vez se consolide la información oficial.

FF. MM. verifican posible montaje del ELN en medio del bombardeo que habría dejado campesinos heridos en el Catatumbo

“¡La autoridad del Estado se respeta y la seguridad de los colombianos se defiende de día, de noche y a cualquier hora!“, concluyó el mandatario.

Este es el cuarto bombardeo que se ejecuta en lo que va del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. El primero se registró también en la región del Catatumbo, pero contra el ELN entre el 10 y 11 de agosto.

Los otros dos operativos fueron contra las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco, ambos en el departamento de Guaviare, donde las Fuerzas militares también asestaron un duro golpe a estas estructuras.