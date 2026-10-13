MinDefensa entregó detalles del bombardeo contra disidencias de las Farc en Catatumbo: hay una menor de edad entre los muertos

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, entregó detalles del nuevo bombardeo que llevó a cabo el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella durante este fin de semana, que dejó cuatro muertos.

Fuerzas Militares bombardean campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, Norte de Santander

La operación fue en contra del Frente 33 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y se realizó en la noche de este sábado, 10 de octubre, en el departamento de Norte de Santander.

“La operación estuvo dirigida contra objetivos militares previamente identificados y delimitados. Su planeamiento contempló medidas para proteger a la población civil”, señaló el funcionario.

En un principio se realizaron labores de inteligencia que permitieron identificar campamentos, búnkeres y una gran cantidad de zonas preparadas con artefactos explosivos. “Ante las condiciones que impedían un ingreso terrestre seguro, se determinó el empleo del componente aéreo, seguido de unidades terrestres”, precisó.

Mora confirmó que en el bombardeo se dio de baja a cuatro supuestos integrantes de la organización criminal, dentro de los que está una menor de 16 años. “Ella se encontraba en función continua de combate en este campamento”, explicó.

Además, tres soldados resultaron gravemente heridos por cuenta de un campo minado que se encontraba en una zona aledaña a donde se llevó la operación, que se trata del cuarto bombardeo que se realiza desde que Abelardo De La Espriella llegó a la Casa de Nariño.

En el hecho también se incautaron 10 fusiles, una ametralladora y abundante munición de diferentes calibres. Asimismo, se localizaron 10 áreas campamentarias con capacidad aproximada de 36 narcoterroristas.

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“Las Fuerzas Militares condenan una vez más el reclutamiento e instrumentalización de los menores de edad por los grupos armados, práctica que los expone a las hostilidades de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario”, señaló.

El ministro dejó en claro que el propósito de la operación fue proteger a las comunidades rurales del municipio de Tibú, debido a que en esta zona hay alta presencia de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos grupos, de acuerdo con el funcionario, han afectado a la población civil a través de drones con explosivos en contra de las viviendas. “Esto ha sido documentado antes de esta operación”, manifestó.

Imágen referencia de un bombardeo. Foto: Colprensa/Ejército

“Las Fuerzas Militares reafirman su compromiso con la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. El Estado continuará empleando sus capacidades legítimas dentro de la Constitución, la ley y el derecho internacional humanitario para proteger al pueblo colombiano”, concluyó.