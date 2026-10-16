Alcalde Alejandro Eder planteó hipótesis tras atentado con explosivo en Cali: “Estoy seguro”

A los habitantes del barrio Ciudad Córdoba de Cali los sacudió una fuerte explosión que se registró este jueves, 15 de octubre, a eso de las 8:10 p.m. Todo ocurrió en instantes que un grupo de policías se encontraban realizando labores de prevención y control en la zona.

De acuerdo con el reporte de la Policía, un sujeto le lanzó a los uniformados, desde un puente ubicado en la carrera 50 con calle 54, un explosivo.

Capturan a hombre que habría accionado explosivo que dejó a cinco policías heridos en Cali: autoridades entregaron detalles

Tras la fuerte explosión, cinco uniformados resultados heridos. Entre tanto, el presunto responsable de haber lanzado el explosivo contra los policías, fue capturado.

Ahora, en El Debate de SEMANA, el alcalde Alejandro Eder dijo que quienes estarían detrás de ese atentado terrorista, son los integrantes de la estructura criminal Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Son patadas de ahogado de los narcoterroristas de la Jaime Martínez que los vienen apretando, ya por fin, bastante más, y estoy seguro que esa es una organización criminal con la cual no tendremos que lidiar por mucho más”, indicó Eder en El Debate.

Los cinco policías que resultaron heridos son un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros, quienes, según Eder, se encuentran fuera de peligro.

“Lo importante es que ya se capturó al responsable inmediatamente. Lo más importante es que los cinco policías están bien, obviamente están lesionados, pero sus vidas no están en peligro”, destacó el alcalde de Cali.

Luego de resultar heridos, los policías fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales de la ciudad. En cuanto al capturado, la Policía indicó que tiene 23 años de edad y quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para esclarecer su presunta participación en ese atentado.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información adicional que contribuya al desarrollo de la investigación de este ataque, a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva”, destacaron desde Policía.

Esta mañana de viernes, el alcalde Eder compartió un mensaje a través de su cuenta en X, en el que se solidarizó con los afectados y sus familias.

“Rechazo de manera contundente el atentado contra cinco de nuestros policías en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de Cali. Nuestra solidaridad con los afectados y sus familias. Las autoridades ya tienen un capturado como principal sospechoso de estos hechos. El trabajo coordinado con la Fuerza Pública nos ha permitido impedir atentados con explosivos y seguiremos sin ceder un solo centímetro frente a los violentos. En Cali, la ley y la autoridad se respetan”, fue el mensaje en X del alcalde de la capital del Valle del Cauca.