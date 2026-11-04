Atentado terrorista en el Valle del Cauca: hombres en motocicleta lanzaron explosivo contra un peaje

Un atentado terrorista se registró en el departamento de Valle del Cauca durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron el explosivo contra las instalaciones del peaje de Media Canoa, ubicado en jurisdicción del municipio de Yotoco.

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Según la información de las autoridades, la explosión ocurrió a las 3:45 de la madrugada, en el kilómetro 36+500 de la vía Cali–Media Canoa. Los responsables huyeron por la vía que lleva hacia el municipio de Yumbo, en Valle del Cauca.

“De acuerdo con la información preliminar, sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo, en sentido Media Canoa–Yumbo, habrían lanzado un artefacto explosivo contra las instalaciones del peaje, ocasionando daños materiales en la estructura superior, específicamente en dos carriles”, detalló la Policía Nacional.

Desde la Policía Nacional precisaron que, una vez tuvieron conocimiento del caso, desplegaron todas las unidades necesarias con el fin de evitar nuevo hechos terroristas y poder identificar a los responsables.

“Una vez conocido el caso, la Policía Nacional adelanta las acciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, identificar y ubicar a los responsables de este acto y fortalecer las medidas de seguridad en este corredor vial”, explicó la institución.

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Tras este atentado con explosivos, la Policía Nacional confirmó que solo hubo daños materiales. “La Policía Nacional rechaza estos hechos que ponen en riesgo la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, y reitera su compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades competentes para garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de las vías del Valle del Cauca”, manifestó.

Finalmente, las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para esclarecer el atentado. Cualquier información puede suministrarse a través de la línea de emergencias 123, la línea antiterrorista 107 o el número 314 358 7212, bajo absoluta reserva.