La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el ataque indiscriminado con explosivos perpetrado en Planadas, Tolima, que dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, y más de una decena de heridos, según información preliminar.

Atentado en Planadas, Tolima, deja cuatro personas muertas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses

A través de una declaración, el organismo internacional rechazó la acción violenta que también provocó daños materiales en bienes civiles, incluidas viviendas y las instalaciones del hospital del municipio, así como su farmacia.

La ONU expresó su preocupación por las afectaciones contra la población civil y recordó a los grupos armados no estatales que tienen la obligación de respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

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En la noche del domingo 1 de noviembre se registró un grave atentado terrorista en el municipio de Planadas, Tolima, que dejó 4 personas muertas y 17 heridas. Foto: Suministrada a Semana

En ese sentido, hizo un llamado a estas estructuras armadas para que respeten, en todo momento y lugar, a los civiles y los bienes de carácter civil, que cuentan con protección bajo las normas internacionales que regulan los conflictos armados.

Uno de los puntos que destacó la organización fue la afectación a la infraestructura sanitaria del municipio. La Oficina recordó que las unidades y los servicios de salud gozan de protección especial en virtud del Derecho Internacional Humanitario, por lo que reiteró la importancia de respetar estos espacios, fundamentales para atender a las personas heridas y garantizar la asistencia médica a la comunidad.

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Atentado en Planadas, Tolima Foto: Redes sociales

El pronunciamiento también incluyó un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias del atentado, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia para que sean juzgados y sancionados.

Asimismo, el organismo internacional insistió en que las víctimas y sus familiares deben tener garantizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como parte de las obligaciones del Estado frente a los hechos de violencia.

El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: API

La ONU también instó a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir nuevos ataques y proteger a la población, de conformidad con las normas y los estándares internacionales incorporados en la Constitución Política de Colombia.

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y los habitantes de Planadas, una comunidad golpeada por un ataque que dejó víctimas mortales, personas heridas y daños en espacios esenciales para la vida cotidiana y la atención de emergencias.