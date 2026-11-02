Audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Londres podría aplazarse hasta mayo de 2027 tras anuncio de imputación en Colombia

El proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada en el caso de las frambuesas envenenadas, podría quedar aplazado hasta abril o mayo de 2027, luego de que las autoridades judiciales colombianas notificaran a la justicia británica que la mujer sería imputada la próxima semana por la Fiscalía General de la Nación.

Zulma Guzmán vuelve a los estrados judiciales. Audiencia clave en el Reino Unido definirá su extradición a Colombia

Zulma Guzmán Castro fue solicitada en extradición por parte del Gobierno de Colombia a las autoridades del Reino Unido. Foto: 1. Colprensa / 2. Cortesía

La información se conoció este lunes 2 de noviembre durante el inicio de la audiencia de extradición que se adelanta ante un tribunal de magistrados de Westminster, en Londres, Reino Unido.

Sin embargo, la diligencia podría suspenderse luego de que el juez del caso advirtiera que la nueva actuación judicial en Colombia podría tener implicaciones en el procedimiento que se lleva a cabo en territorio británico.

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Zulma Guzmán fue trasladada al HMP Bronzefield, prisión situada en las afueras de Ashford, Surrey. Foto: Redes sociales

De acuerdo con el reporte desde la capital británica, la notificación fue recibida este mismo lunes por el juez, la defensa de Guzmán Castro, la Fiscalía británica y la propia empresaria. La comunicación sobre la próxima imputación habría llevado al despacho judicial a considerar si existen razones para aplazar la audiencia mientras avanzan las actuaciones de las autoridades colombianas.

El juez deberá tomar una decisión este martes sobre la continuidad del proceso. Las opciones son mantener los cuatro días de audiencia previstos inicialmente o suspender la diligencia y reprogramarla para abril o mayo del próximo año.

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Dictamen de Medicina Legal revela hallazgo de talio en elementos encontrados en casillero de Zulma Guzmán. Foto: El Tiempo

La eventual postergación representaría un nuevo elemento en el trámite judicial que enfrenta Guzmán Castro en el Reino Unido, donde las autoridades deben resolver la solicitud de extradición presentada por Colombia.

Hay que recordar que Zulma Guzmán es señalada por su presunta participación en el envenenamiento de dos menores de edad mediante frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico.

Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra) Foto: Foto del video del programa y de Getty, respectivamente

La posible imputación anunciada por la Fiscalía colombiana constituye un nuevo movimiento dentro de la investigación penal que se adelanta en el país.

Por ahora, la decisión sobre el futuro inmediato de la audiencia de extradición está en manos de la justicia británica. El pronunciamiento del juez será determinante para establecer si el procedimiento continúa esta semana o si queda suspendido durante varios meses, mientras avanzan las actuaciones judiciales en Colombia.