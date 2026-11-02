Golpe a la estructura criminal que aterrorizaba a Barranquilla y Soledad: presidente Abelardo De La Espriella entrega resultados

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la captura en Cali, Valle del Cauca, de alias Joel Piraña, señalado como segundo cabecilla de la estructura criminal La Nueva Generación del Freseo, y alias Rulay, identificado como coordinador de sicarios de esa organización, que delinque principalmente en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en Soledad, Atlántico.

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A través de su cue

nta en X, el mandatario destacó el resultado operativo de la Policía Nacional y aseguró que las detenciones representan un golpe a la estructura de mando de esta organización, señalada de participar en homicidios selectivos, extorsiones y actividades relacionadas con el narcotráfico.

“¡El miedo cambió de bando! ¡Dos cabecillas criminales capturados!”, escribió De La Espriella al informar sobre el procedimiento, que se enmarca, según indicó, en la estrategia presidencial Bosur.

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Mega operativo liderado por el presidente Abelardo De La Espriella en Medellín. Foto: Suministrado a SEMANA.

De acuerdo con la información divulgada por el jefe de Estado, alias Joel Piraña tendría más de diez años de trayectoria criminal y era el principal enlace de alias El Menor, señalado como máximo cabecilla de la organización.

Entre sus funciones estaría la coordinación de asesinatos selectivos, el manejo de extorsiones y la administración de las rentas ilícitas obtenidas por la estructura.

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Abelardo De La Espriella, presidente de la República. Foto: Presidencia

El mandatario también sostuvo que los integrantes de esta organización intimidaban a comerciantes y empresarios de Barranquilla y Soledad mediante amenazas y exigencias económicas ilegales.

Las capturas se produjeron en Cali, aunque el principal escenario de operación criminal de la estructura estaría ubicado en el Caribe colombiano.

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó una jornada de supervisión táctica en el Fuerte Militar de Tolemaida. Foto: Presidencia

Para el Gobierno, la detención de los dos señalados cabecillas afecta la capacidad de la organización para coordinar homicidios, ejercer presiones extorsivas y ampliar sus actividades ilegales en la región.

De La Espriella reconoció la labor de la Policía Nacional y envió un mensaje a las organizaciones criminales, al advertir que las autoridades continuarán adelantando operaciones para ubicar a sus integrantes y ponerlos a disposición de la justicia.

De La Espriella aseguró que continuará la cooperación con otros países contra las redes criminales. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

“No importa dónde se escondan, los vamos a encontrar y a llevar ante la justicia”, afirmó el presidente, quien insistió en que no habrá territorios vedados para la Fuerza Pública.

Las autoridades deberán avanzar en los procesos judiciales correspondientes para establecer las responsabilidades penales de los capturados.