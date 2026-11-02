“El camino es cero politiquería y austeridad real”: Rodrigo Lara rompió el silencio y habló sobre la Ley de Rescate Económico

El exministro del Interior, Rodrigo Lara, reapareció tras su salida del cargo, el cual ocupó durante 76 días, para pronunciarse sobre la radicación del proyecto de Ley de Rescate fiscal en el marco del debate tributario nacional.

Presidente Abelardo De La Espriella habla, a través de una carta, sobre la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior

“El camino es cero politiquería y austeridad real”, afirmó Lara a través de su cuenta de X, espacio en el que presentó un balance de gestión enfocado en el ahorro del gasto público.

En su publicación, el exfuncionario detalló una reducción de la nómina de contratistas dentro del MinInterior, lo que calificó como el recorte de ‘corbatas’: la terminación de 557 contratos heredados y la directriz de no renovar cerca de 520 más.

“Bajamos así la planta de contratistas de 1.759 a 734 (...) Solo contratamos 45 OPS, por mérito y capacidad”, puntualizó el exministro.

Asimismo, Lara respaldó su pronunciamiento con la carta oficial dirigida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, mediante la cual durante su gestión en la cartera de Interior, puso a disposición de Hacienda $103.000 millones entre recursos de funcionamiento e inversión.

“Mientras se discute cuánto debe apretarse el Estado, recuerdo lo que se puede hacer, y se puede hacer ya. Los resultados están”, concluyó Lara.

La salida de Rodrigo Lara del Ejecutivo

Rodrigo Lara duró apenas 76 días a cargo de la cartera de Interior y su salida se produjo a finales de octubre tras una serie de tropiezos en el Congreso, cuyo punto crítico fue el hundimiento del proyecto del Presupuesto General de la Nación debido a un error de trámite.

Tras solicitarle la renuncia en el Palacio de Nariño, el Gobierno dejó en firme hace unos días el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo titular del Ministerio del Interior.