Las hipótesis detrás del atentado en Tolima que dejó cuatro muertos: disidencias de Mordisco serían las responsables

Fuentes de inteligencia militar le dijeron a SEMANA que no descartan que el atentado terrorista ocurrido en Planadas, Tolima, que dejó cuatro personas muertas y 17 más heridas, era para el batallón cercano de la zona.

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El ataque terrorista perpetrado en la noche del primero de noviembre fue con cilindros cargados con explosivos, los cuales estallaron, al parecer, antes de tiempo. La mayoría de estos dio en la plaza del pueblo y otros en viviendas.

“Lo que se está verificando es si está carga explosiva iba a ser llevada hasta la unidad militar cercana por las constantes operaciones que se adelantan en la zona”, explicó una fuente de inteligencia militar a SEMANA.

Los responsables de este ataque terrorista serían de la estructura Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

“Lo que están haciendo es en medio de su desespero por las duras operaciones que se vienen desarrollando con toda la capacidad militar y de inteligencia del Ejército Nacional”, explicaron fuentes consultadas.

El hospital del municipio fue uno de los puntos que más afectación sufrió en medio del ataque, lo que agravó la emergencia que deja hasta el momento 170 casas afectadas, 4 muertos, entre ellos una bebé de 2 meses, y por lo menos 17 heridos.

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Este medio también pudo establecer que desde el Ejército Nacional desplegaron dos pelotones, con el fin de intensificar las operaciones militares. De igual manera, habrá apoyo aéreo de helicópteros Black Hawk.

“Hay drones y otras tecnologías que están apoyando toda la operación que se viene adelantando en esta zona”, detalló la fuente.

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El general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, señaló: “La barbarie terrorista que golpeó a Planadas, Tolima, y arrebató la vida de ciudadanos inocentes, entre ellos una bebé de apenas dos meses, demuestra el absoluto desprecio de los criminales por la vida y la dignidad humana”.

Desde las Fuerzas Militares no han escatimado los esfuerzos con el fin de combatir a los ilegales que pretenden imponer su horror.

“He dispuesto intensificar el despliegue operacional del Ejército y fortalecer la acción conjunta, coordinada e interinstitucional para proteger a la población, identificar a los responsables y contribuir a que respondan ante la justicia”, señaló el alto oficial.

Y agregó: “A quienes pretenden imponer el terror les reiteramos: las Fuerzas Militares no se intimidan, no retroceden y no permitirán que la violencia criminal doblegue a las comunidades. Nuestra determinación es firme y nuestra prioridad irrenunciable es la protección de la vida de los colombianos”.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha estado coordinando todo la estrategia desde el principio del ataque y en constante comunicación con el alcalde del municipio de planadas.

El mandatario se pronunció a través de sus redes sociales frente a la escalada terrorista que ha vivido el país este fin de semana en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca.

“Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas”, indicó. Además, manifestó que se adelantan las labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados.

“He ordenado fortalecer la presencia de nuestra Fuerza Pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios”, anunció De La Espriella en su mensaje.

Y agregó: “No vamos a retroceder ni un milímetro. Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales. ¡Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley!“.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dijo: “Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”.