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MinSalud hace llamado urgente tras atentado en Planadas, Tolima: “Es inaceptable”

La explosión obligó a desalojar las instalaciones donde se brindaban servicios médicos y a trasladar la atención de los pacientes a un espacio provisional.

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Redacción Nación
2 de noviembre de 2026 a las 9:46 a. m.
Ministerio de Salud rechazó el ataque en Planadas, Tolima, que dejó cuatro fallecidos y afectó la atención médica.
Ministerio de Salud rechazó el ataque en Planadas, Tolima, que dejó cuatro fallecidos y afectó la atención médica. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Facebook MinSalud/API

Los habitantes del municipio de Planadas, Tolima, están preocupados por los hechos de violencia que registran en el país. Durante la noche del domingo, 1 de noviembre, se presentó un atentado, cuando, según las primeras versiones, una volqueta cargada con explosivos habría sido detonada en inmediaciones del barrio Aeropuerto, cerca de una base militar.

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De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, los reportes preliminares indican que cuatro personas perdieron la vida, entre ellas una bebé de dos meses. Además, se registraron varias personas heridas y afectaciones en la prestación de los servicios de salud.

La explosión también obligó a desalojar las instalaciones donde se brindaban servicios médicos y a trasladar la atención de los pacientes a un espacio provisional. Entretanto, las autoridades locales adelantan las verificaciones para establecer el número definitivo de víctimas y la magnitud de los daños ocasionados por el ataque.

“Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas y poniendo en riesgo la atención médica de las comunidades. Ningún trabajador de la salud debería tener que arriesgar su vida para salvar la de otros. La Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento”, afirmó la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, en el comunicado.

El Ministerio resaltó el compromiso del personal de salud de Planadas, que, a pesar de las difíciles condiciones de seguridad, ha continuado atendiendo a los afectados y poniendo en marcha los protocolos necesarios para hacer frente a la emergencia.

El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia.
El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: API

Además, la cartera de Salud recordó que el personal sanitario, las instalaciones médicas, las ambulancias y los equipos destinados a la atención de pacientes cuentan con protección especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario, conforme a los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II. En Colombia, la Resolución 4481 de 2012 adopta el Manual de Misión Médica.

“Nuestra prioridad es que ninguna persona se quede sin atención por causa de la violencia. Estamos acompañando a las autoridades territoriales y hacemos un llamado a respetar el carácter humanitario, neutral e imparcial de la Misión Médica. Proteger al personal sanitario es proteger la vida de toda una comunidad”, agregó la ministra.

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Por último, el ministerio expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, las personas heridas y la comunidad de Planadas, y reiteró su reconocimiento a los profesionales de la salud que continúan atendiendo esta emergencia.