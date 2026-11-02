Identifican a las víctimas que murieron en atentado con explosivos en Tolima: hay una bebé de dos meses y una deportista

Tras horas del atentado en Planadas, Tolima, las autoridades dieron a conocer de manera preliminar las identidades de las víctimas fatales. El hecho se presentó en la noche de este domingo, 1 de noviembre, despertando gran indignación en todo el país.

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De acuerdo con los reportes, una volqueta cargada de explosivos fue detonada, destruyendo el 80 % del hospital municipal y afectando varias casas.

Fueron en total cuatro personas las fallecidas, de las cuales ya se ha logrado identificar a tres: Joseph Sánchez, su hija de dos meses y otra joven que responde al nombre de Juliana Olaya.

Esta última persona estudiaba medicina veterinaria y, además, era reconocida en el sector por su pasión por los deportes.

Nuevo atentado, al parecer con drones, en Planadas, Tolima. Foto: API

Las autoridades ya adelantan las respectivas labores para lograr la identificación de la cuarta víctima fatal. Al tiempo, atienden a los 18 heridos que ha dejado hasta el momento este atentado.

De manera preliminar se habla de que detrás del ataque estarían los frentes Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano, que hacen parte de las disidencias de las Farc.

El objetivo era atentar en contra de una base militar que se encuentra en esta zona, pero la explosión terminó cobrando la vida de civiles y afectando viviendas y locales comerciales.

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Por el momento, las investigaciones se encuentran en curso y se está tras la búsqueda de los responsables de este nuevo acto terrorista, que ha generado gran conmoción y tristeza en todo el país.

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó de manera categórica lo ocurrido y dejó en claro que se dispondrá de todo lo necesario para llevar a los autores ante la justicia.

“He ordenado fortalecer la presencia de nuestra fuerza pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios. ¡No vamos a retroceder ni un milímetro!“, escribió en su cuenta de X.

Hasta el municipio llegó el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 9 y el Grupo MARTE para brindar una mayor seguridad a los habitantes de esta zona del país.