Bogotá recibió a la reina Mary de Dinamarca, quien vino a Colombia con el objetivo de hablar sobre la cooperación ambiental, la salud, la seguridad energética y el respaldo a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país en agosto, cumpliendo una agenda de cuatro días, entre el 23 y el 26 de noviembre, que incluyó una visita a Cali.

Su presencia tiene, además, un significado histórico: es la primera reina danesa que visita Colombia y el primer desplazamiento de un integrante de esa familia real al país desde 1966, cuando estuvo la entonces princesa heredera Margrethe.

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La visita busca estrechar los vínculos entre ambos países y promover proyectos conjuntos en sectores como la transición energética, el desarrollo urbano sostenible y la atención sanitaria. Mary viaja acompañada por Ida Auken, ministra danesa de Salud y Asuntos Eclesiásticos, y por representantes del sector empresarial de su país.

El primer día de actividades oficiales en la capital incluyó una visita al Museo del Oro, que alberga una de las colecciones de orfebrería prehispánica más importantes del mundo. Aquí conoció piezas emblemáticas como el Poporo Quimbaya y la Balsa Muisca. Posteriormente, fue recibida en el Palacio de San Carlos por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el canciller Omar Bula, quienes participaron en el encuentro protocolario.

La reina también recorrió la plaza de Bolívar junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La ciudad ha trabajado con Copenhague en soluciones para retos cotidianos. Una de ellas está bajo las calles de la ciudad con equipos y asistencia técnica de Dinamarca, y personal del Acueducto de Bogotá, que se ha capacitado para detectar y reparar fugas de agua difíciles de localizar; además de desarrollar una aplicación que recoge los aportes de quienes recorren la ciudad en bicicleta.

En ese espacio conoció parte del entorno histórico de la capital, donde se encuentran la icónica Catedral Primada y el Capitolio Nacional, que está cumpliendo 100 años y que tiene una herencia danesa, dado que fue diseñado por el arquitecto danés Thomas Reed.

La jornada terminó en el Jardín Botánico de Bogotá, donde visitó el Tropicario y participó en una recepción en el invernadero Biodiversario. Aquí pronunció un discurso en el que destacó la importancia de proteger la biodiversidad y fortalecer la cooperación entre Colombia y Dinamarca.

La reina Mary y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Durante su intervención, Mary se refirió a los desafíos ambientales compartidos por los dos países, entre ellos el cambio climático, la deforestación y la seguridad energética. También destacó la colaboración entre Bogotá y Copenhague para reducir las pérdidas de agua en la red de distribución de la capital colombiana y mencionó iniciativas de salud urbana que se desarrollan en Cali.

La agenda incluye una visita a un hospital junto a empresas danesas para conocer experiencias de cooperación en salud y desarrollo de ciudades saludables. En Cali, la reina tiene previsto acercarse a las comunidades afectadas por el terremoto de agosto y conocer los trabajos de recuperación. La visita a la ciudad también pondrá el foco en los efectos del fenómeno de El Niño sobre los ecosistemas y en los daños de la minería ilegal para la biodiversidad y las fuentes de agua.

El papel de Mary en la monarquía danesa

Mary Elizabeth nació el 5 de febrero de 1972 en Hobart, Tasmania, Australia. Antes de formar parte de la familia real danesa estudió Comercio y Derecho en la Universidad de Tasmania y trabajó en el sector publicitario y empresarial. Conoció al entonces príncipe heredero Frederik durante los Juegos Olímpicos de Sídney del 2000. Se casaron el 14 de mayo de 2004 y, tras la abdicación de la reina Margrethe II, su esposo ascendió al trono como Federico X el 14 de enero de 2024. Desde entonces, Mary es reina de Dinamarca y la primera mujer nacida en Australia en ocupar ese lugar.

Su papel dentro de la institución va más allá de los actos protocolarios. La reina respalda 25 patronazgos relacionados con asuntos sociales, humanitarios, culturales y científicos. Entre ellos figuran organizaciones dedicadas a la protección de la infancia, la salud, la investigación, la naturaleza, los derechos de las mujeres y la conservación de la biodiversidad.

La reina Mary de Dinamarca dialogando sobre la protección de la biodiversidad y la cooperación entre Colombia y Dinamarca. Foto: Kongehuset - API

Uno de sus proyectos más representativos es la Fundación Mary, creada en 2007 con el propósito de combatir el aislamiento social y promover la idea de que todas las personas tienen derecho a pertenecer a una comunidad. La organización trabaja con poblaciones vulnerables y desarrolla iniciativas relacionadas con la soledad, el acoso y la violencia doméstica. Ese trabajo ha contribuido a definir parte de su perfil público como reina, especialmente en los temas de inclusión y bienestar social.

Moda y protocolo

Para su llegada y los primeros encuentros oficiales en Bogotá eligió un conjunto de sastrería negra de la firma italiana Forte Forte, compuesto por blazer y pantalón, que combinó con una blusa azul claro de Stenströms. La prenda, con cuello alto y detalles de inspiración victoriana, aportó un contraste más romántico a la estructura clásica del traje. Completó el conjunto con zapatos negros de Malone Souliers, gafas Gucci y joyas de las firmas danesas Louise Grønlykke y Sophie Bille Brahe.

La reina Mary de Dinamarca en el Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Kongehuset - API

Para la mitad de la jornada optó por una falda lápiz de tweed en blanco y negro de Dolce & Gabbana, acompañada de una blusa negra de Red Valentino, medias oscuras, zapatos de tacón y un bolso de cuero. La combinación mantuvo una línea formal, adecuada para los encuentros institucionales, pero incorporó texturas y contrastes.

En la recepción nocturna del Jardín Botánico cambió el conjunto de sastrería por un vestido midi color vino de la firma Saloni. La pieza, de mangas largas, cuello alto, cintura marcada y estampado de puntos, estuvo acompañada por zapatos en blanco y negro.