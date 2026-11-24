El 24 de noviembre de 1991 el mundo de la música perdió a una de sus figuras más emblemáticas. Freddie Mercury, vocalista de Queen, murió a los 45 años en su residencia de Garden Lodge, en Londres, a causa de una bronconeumonía derivada del sida. Treinta y cinco años después, su voz, su manera de ocupar el escenario y su imagen siguen siendo parte de la historia de la cultura popular.

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Farrokh Bulsara, cómo se llamaba en realidad, nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, hoy parte de Tanzania, y encontró en la música el camino para construir una identidad artística que terminaría trascendiendo generaciones. Estudió diseño gráfico en el Ealing College of Art, en Londres, y en 1970 se unió al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor para formar Queen.

Con Mercury como vocalista y una de las principales fuerzas creativas de la agrupación, la icónica banda desarrolló un sonido que mezclaba rock, ópera, pop y elementos teatrales. Su capacidad vocal, su rango y su manera de interpretar permitieron que canciones como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now y We Will Rock You se convirtieran en referentes de la música popular hasta nuestros tiempos.

El 13 de julio de 1985, durante el concierto Live Aid, celebrado en el estadio de Wembley, en Londres, Queen dispuso de 20 minutos para presentarse ante un público multitudinario, tiempo suficiente para que Mercury hiciera uno de los performances más recordados de la historia. Su conducción del público con gestos, llamados y respuestas colectivas, sumados a su camiseta blanca sin mangas y los jeans que vistió aquella tarde, pasaron a la inmortalidad en la capital inglesa.

Su trabajo no se limitó a Queen. En 1985 publicó Mr. Bad Guy, su primer álbum como solista, y tres años después colaboró con la soprano española Montserrat Caballé en Barcelona, un proyecto que unió la música popular con la ópera. La canción que dio nombre al disco se convirtió posteriormente en uno de los himnos de los Juegos Olímpicos de la Ciudad Condal de 1992.

Una figura que desafió las convenciones de su época

La influencia de Mercury también se extendió a la representación de la diversidad sexual en la cultura popular. Su presencia escénica, su estética y vida afectiva desafiaron las ideas tradicionales sobre la masculinidad que dominaban buena parte del rock durante los años setenta y ochenta. Mantuvo relaciones sentimentales con mujeres y hombres, entre ellas Mary Austin, con quien estuvo comprometido, y Jim Hutton, su pareja durante los últimos años de vida. Sin embargo, fue reservado sobre su sexualidad y nunca estableció públicamente una etiqueta definitiva para definirla.

Por eso, su lugar en la historia de la comunidad LGTBI está relacionado con la libertad de expresión, la visibilidad de otras formas de vivir la identidad y el impacto cultural de una figura que no encajaba en los modelos convencionales de masculinidad. Su muerte también tuvo consecuencias en la conversación pública sobre el VIH y el sida, en una época marcada por la discriminación y el estigma hacia las personas que vivían con la enfermedad.

El 23 de noviembre de 1991, un día antes de morir, Mercury hizo pública su condición de VIH positivo y confirmó que tenía sida. En su comunicado explicó que había mantenido la información en privado para proteger a las personas de su entorno y pidió que sus seguidores se unieran a sus médicos y a quienes trabajaban contra la enfermedad. Su fallecimiento llevó el tema a una discusión de carácter global y contribuyó a cambiar la manera en que se hablaba de la epidemia.

En abril de 1992, los integrantes de Queen organizaron el concierto homenaje a Freddie Mercury buscando generar consciencia sobre el sida, en el estadio de Wembley. Artistas como David Bowie, Elton John, George Michael, Annie Lennox y Axl Rose participaron en el encuentro, cuyos fondos y repercusión acompañaron la creación del Mercury Phoenix Trust, organización dedicada a financiar iniciativas de prevención y lucha contra el VIH y el sida.

Fanático de Freddie Mercury homenajeando a la estrella del rock en 1992. Foto: Getty Images - Michael Putland

El hombre que convirtió su vestuario en parte del espectáculo

En la moda, Mercury dejó una huella porque, para él, la ropa era una extensión de la interpretación, acompañando el movimiento, amplificando la personalidad del artista y construyendo una imagen capaz de permanecer en la memoria del público. Su formación en diseño gráfico y su interés por el arte se reflejaron en una puesta en escena que combinaba teatralidad, brillo, siluetas ajustadas, prendas de inspiración fantástica y referencias a distintas culturas.

Durante los primeros años de Queen se acercó a la estética glam de los setenta. Trabajó con diseñadores como Zandra Rhodes, quien creó para él un conjunto blanco de inspiración oriental, con mangas amplias y detalles que evocaban las alas. La diseñadora recordó que Mercury conseguía darle movimiento a cada prenda y convertirla en parte de su actuación. También colaboró con Wendy de Smet en los trajes conocidos como Mercury Wing y Spine Suit, presentados en 1975.

Con el paso de los años, su imagen fue cambiando. El traje amarillo de inspiración militar que llevó durante la gira de Magic, el enterizo plateado de lentejuelas asociado con sus presentaciones de finales de los setenta y el conjunto de corona y capa con el que cerraba los conciertos son algunas de las piezas que definieron su identidad visual. También dejó una imagen más sencilla, pero igualmente icónica, con camisetas monocromáticas y su bigote.

Freddie Mercury fue disruptivo con su vestimenta en los escenarios. Foto: Getty Images - Brad Eiterman

Tres décadas después de su partida, en 2026, el Victoria and Albert Museum de Londres presentó Freddie Mercury: Splendid Things, una muestra que reúne prendas y accesorios de distintas etapas de su carrera, prestados por Mary Austin, una exposición que destaca precisamente cómo su vestuario formó parte de su visión creativa y de su manera de expresarse sobre el escenario; toda una inspiración para estrellas que llegaron después como Lady Gaga, Katy Perry o Kurt Cobain.