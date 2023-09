Manuscritos, un piano, pinturas y hasta muebles harán parte de la excepcional subasta de miles de objetos personales de Freddie Mercury

Miles de objetos que pertenecieron al carismático líder de Queen, Freddie Mercury serán subastados en Londres a partir de este miércoles por la noche.

El piano de Mercury destaca en la venta en sala de Sotheby’s, que será seguida por otras dos subastas presenciales y tres ventas en línea.

El piano Yamaha fue comprado en 1975 por Mercury, quien murió de sida en 1991 a los 45 años de edad, y fue usado para componer casi todas sus mejores canciones.

El piano de media cola Yamaha G-2 de Freddie Mercury, fotografiado durante una vista previa para la prensa antes de las subastas "Freddie Mercury: A World of His Own", en los subastadores de Sotheby's en Londres el 3 de agosto de 2023. (Foto de Daniel LEAL / AFP) | Foto: AFP

El instrumento podría alcanzar un valor de dos a tres millones de libras (2,5 a 3,75 millones de dólares).

También se venderá el manuscrito original del épico éxito “Bohemian Rhapsody”, cuyas 15 páginas de comentarios escritos con lápiz y bolígrafo evidencian las diferentes direcciones que Mercury quiso darle al tema, que originalmente iba a llamarse “Mongolian Rhapsody”.

Amante de subastas

Todos los objetos en venta son de Garden Lodge, la casa de Mercury en West London, e incluyen la puerta verde de la propiedad, cubierta de graffitis de los aficionados.

La colección fue puesta en venta por Mary Austin, una amiga cercana que llegó a ser la prometida de Mercury.

El conjunto característico de corona y capa de Freddie Mercury, usado durante la gira 'Magic' de Queen de 1986, aparece en una vista previa para la prensa antes de las subastas "Freddie Mercury: A World of His Own", en la casa de subastas de Sotheby's en Londres el 3 de agosto de 2023. Foto de Daniel LEAL / AFP) | Foto: AFP

“Mary Austin ha vivido con la colección y la ha cuidado por más de tres décadas”, comentó a AFP Gabriel Heaton, especialista en libros y manuscritos de Sotheby’s.

Austin piensa que al cantante le habría “encantado” esta venta, agregó.

Unos 1.469 lotes serán subastados en la casa londinense, cuya fachada fue decorada para la ocasión con un enorme bigote.

Algunos objetos revelan otras facetas de Mercury, como su pasión por los gatos y Japón, como lo indica su colección de quimonos e impresos.

Peine de bigote

Los trajes escénicos más extravagantes de Mercury, como su camisa hawaiana y la camiseta sin mangas de Superman, también serán subastadas junto a sus fotos polaroid personales.

El conjunto característico de corona y capa de Freddie Mercury, usado durante la gira 'Magic' de Queen de 1986, aparece en una vista previa para la prensa antes de las subastas "Freddie Mercury: A World of His Own", en la casa de subastas de Sotheby's en Londres el 3 de agosto de 2023. (Foto de Daniel LEAL / AFP) | Foto: AFP

También hay juegos de mesa, incluyendo Scrabble, en el cual Mercury era sobresaliente.

Antes de la venta, la casa de subastas exhibió la colección al público durante un mes.

Cuando la subasta fue anunciada en abril, Sotheby’s calculó que los lotes alcanzarían al menos 6 millones de libras.

Parte de los ingresos serán donados al Mercury Phoenix Trust y la Fundación Elton John para el SIDA, dos organizaciones involucradas en la lucha contra el sida.

Sotheby’s asegura que se trata de la mayor colección por volumen de un ícono cultural en ser subastada desde la de Elton John en 1988, cuando se vendieron 2.000 lotes por un total de 4,8 millones de libras.