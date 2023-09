“Entiendo que estarán con un enorme dolor”, Rodolfo, padre de Daniel Sancho, extiende mensaje de condolencias a la familia de Edwin Arrieta

En las grabaciones, que fueron registradas por la policía tailandesa, el hijo de Rodolfo Sancho confirmó que tuvo una fuerte discusión con el colombiano, puesto que, según él, quería terminar la relación que sostenían desde hace meses. Incluso, confesó que Edwin le había pedido tener relaciones sexuales y él no accedió.

Sancho también relató en medio de la diligencia cómo desmembró el cuerpo del cirujano cordobés, puntualizando que primero lo lavó en la ducha con agua caliente para que la sangre no se coagulara.

“Le puse la cabeza ahí y encendí la ducha para que se llevara la sangre, porque había mucha sangre. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no se coagulara y se pegara. Lo dejé ahí algunos minutos y empecé a traer las bolsas. También traje la sierra y el machete. Luego de desmembrarlo, lo puse en las bolsas” , sentenció.

Estas declaraciones de Daniel no concuerdan del todo con los resultados definitivos de la autopsia, los cuales determinaron que el médico murió degollado. Asimismo, existe actualmente una hipótesis que indica que el médico seguía vivo cuando comenzó a desmembrarlo.

En medio de todo el cubrimiento mediático del caso, el padre de Daniel Sancho dijo que siente todo el impacto que ha causado en la familia de Arrieta. “Quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia” , agregó Rodolfo Sancho.

La familia de Edwin Arrieta, entretanto, exigen justicia y que el cuerpo sea repatriado a Colombia lo más pronto. Su mamá, Marcela Artega, aseguró que están “destrozados” y que no sentirá alivio hasta que las cenizas de su hijo lleguen a Lorica, Córdoba, donde reside.

Asimismo, dijo que si los familiares de Daniel Sancho llagasen a visitarla no le cerrarían la puerta, pues “los padres no son responsables de las cosas que hacen los hijos”. Sin embargo, tiene claro que no perdonaría jamás a Daniel Sancho.