Polémica en el Vaticano: decenas de trabajadores piden al Papa Francisco un cambio de las condiciones laborales. Denuncian maltratos e impagos

Con la llegada de Francisco al papado de la Iglesia católica en 2013, se rompieron varios paradigmas en la institución que venían desde hacía siglos y no fue hasta la nueva era del sumo pontífice que muchos debates se empezaron a dar: mayores castigos a los sacerdotes que abusen de niños, investigaciones por corrupción, bendición a parejas homosexuales o la idea de abrir puestos de jerarquía en la Iglesia a las mujeres. Pero la última petición toca las puertas del papa.

Los Museos Vaticanos son una de las principales fuentes de ingresos para la Santa Sede. Más de 30 instalaciones, incluidas la Capilla Sixtina, la Necrópolis de la Vía Triumphalis, la Galería de los Mapas o la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo, forman parte del gran atractivo del Estado religioso para los turistas. No obstante, una petición hace ver el verdadero viacrucis que viven sus empleados.

Un total de 49 trabajadores le pidieron al papa Francisco que revisen sus condiciones laborales, pues, alegan, trabajando para los Museos Vaticanos no les reconocen la antigüedad en la institución, las bajas por enfermedad son extremadamente reguladas y tampoco reciben compensaciones de horas extra o las pagan con tarifas más bajas de lo normal. La demanda fue presentada desde el 23 de abril, pero los diarios italianos la conocieron hasta esta semana.

“Se retribuye menos que el trabajo ordinario. Después de seis horas de pie, debes seguir trabajando y recibir un salario más bajo. Y el empleador abusa de esta herramienta”, dice la misiva sobre el mal manejo de las horas extras. Asimismo, denuncian que, durante la pandemia, el Vaticano les pagó los sueldos a pesar de que no estuvieron trabajando, pero ahora deben retribuir dichos sueldos trabajando más horas en el día. “En el Vaticano no existe un fondo de despidos, no existen medidas de apoyo a los ingresos en caso de crisis o fases de desempleo total”, se lee en la denuncia.