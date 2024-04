Vaticano dice que operaciones de “cambio de sexo” atentan contra la “dignidad”; también cargó contra el aborto e ideología de género

“ Toda operación de cambio de sexo, por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Esto no significa que se excluya la posibilidad que una persona afectada por anomalías genitales, que ya son evidentes al nacer o que se desarrollan posteriormente, pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías. En este caso, la operación no constituiría un cambio de sexo en el sentido que aquí se entiende”, asegura el Vaticano en el texto.

El papa Francisco aprobó el texto trabajado por 5 años

En todo caso, el Vaticano reitera que, independientemente de su tendencia sexual, toda persona debe ser “respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta ”, y condena, a su vez, que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida, a no pocas personas, únicamente por su orientación sexual.

El Vaticano, contra la ideología de género

Por otro lado, tilda de “inaceptable” las ideologías de género “que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles” y que procuran imponerse como un “pensamiento” único que determine incluso la educación de los niños. “ No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo (género), se pueden distinguir, pero no separar ”, apunta.

“Debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres. No podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias , donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar”, añade.

Ataca la violencia contra la mujer y la califica como “escándalo global”

En el documento se define la violencia contra las mujeres como un “escándalo global”. “En algunos países, las desigualdades entre mujeres y varones son muy graves. Incluso en los países más desarrollados y democráticos, la realidad social concreta atestigua que, a menudo, no se reconoce a la mujer la misma dignidad que al varón”, añade.

“¿Cómo no mencionar la coacción al aborto, que afecta tanto a la madre como al hijo, a menudo para satisfacer el egoísmo de los varones? ¿Y cómo no mencionar también la práctica de la poligamia, que es contraria a la igual dignidad de mujeres y varones y también es contraria al amor conyugal, que es único y exclusivo? Es este horizonte de violencia contra las mujeres, no se condenará nunca de forma suficiente el fenómeno del feminicidio”, asegura.