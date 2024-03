Implosión en el Vaticano: Papa Francisco confiesa ‘oscuro’ plan en el que lo “usaron” en pleno cónclave

“Sucedió que yo llegué a tener cuarenta de los ciento quince votos en la Capilla Sixtina. Eran suficientes para frenar la candidatura del cardenal Joseph Ratzinger, porque, si me hubieran seguido votando, él no habría podido alcanzar los dos tercios necesarios para ser elegido papa”, dice en el libro El sucesor , escrito por él en colaboración con el corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martínez Brocal.

En un extracto del libro adelantado por ABC , que recoge la agencia Europa PRESS , el Papa Francisco asegura que los cardenales juran no revelar lo que sucede en el cónclave, pero los papas sí tienen licencia para contarlo. “ En ese cónclave, el dato es conocido, a mí me usaron ”, expresa.

El Papa Francisco detalla esta “maniobra” y deja claro que al votarlo “la idea de quienes estaban detrás de los votos” no era que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio saliera elegido. Un plan del que no se habló por muchos años.

“Fue una maniobra en toda regla. La idea era bloquear la elección del cardenal Joseph Ratzinger. Me usaban a mí, pero detrás ya estaban pensando en proponer a otro cardenal. Todavía no estaban de acuerdo sobre quién, pero ya estaban a punto de lanzar un nombre. Me contaron, más tarde, que no querían a un papa ‘extranjero’”, agregó.