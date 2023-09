“Dios lo puede perdonar, pero yo no”: mamá de Edwin Arrieta envió tajante mensaje a Daniel Sancho, confeso asesino del médico

Este fin de semana se cumplió un mes desde que la vida de Edwin Arrieta se apagó en Tailandia, siendo el español Daniel Sancho el confeso asesino de los hechos. Es casi ese mismo tiempo desde el cual el joven permanece bajo prisión preventiva, mientras espera conocer cuál será su futuro judicial.

Este domingo se conocieron las primeras imágenes del actor Rodolfo Sancho en suelo tailandés, a donde llegó varias semanas después que su expareja Silvia Bronchalo. Según informaron medios españoles, el motivo de su tardanza para viajar pudo responder a la necesidad de ultimar detalles tanto legales como financieros (en el marco del caso).

Rodolfo Sancho viajó a Tailandia un mes después del crimen perpetrado por su hijo (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images). | Foto: Getty Images

A su llegada al aeropuerto, el actor prefirió abstenerse de dar declaraciones aunque, según dijo la revista ¡Hola!, el artista señaló: “Ya hablaré. Muchas gracias”. Ese medio agregó que antes de visitar a su hijo en la cárcel, Sancho sostendrá varias reuniones con los representantes legales de la familia (posterior al reencuentro con Daniel, se prevén declaraciones a la prensa).

Mamá de Edwin Arrieta exige justicia

En entrevista con el programa Mañaneros de La 1, la familia del médico colombiano se refirió al caso que mantiene consternados a tres países e hizo un nuevo clamor de justicia. En principio, uno de sus propósitos y pedidos constantes es poder repatriar los restos de su ser querido para darle, cuanto antes, el último adiós.

Los papás del cirujano aseguraron estar “destrozados. Esto no tiene comparación con nada. Yo no duermo, no como. Solamente (estoy) pendiente de mi hijo”, dijo en dicho programa Marcela Arteaga, mamá de la víctima mortal. Para ella, así como para el resto de los allegados, la vida dio un giro de 180 grados desde hace un mes, cuando perdieron contacto con Arrieta.

El médico asesinado, Edwin Arrieta Arteaga. | Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Edwin Arteaga

La mujer enfatizó que su prioridad ahora es poderle dar “cristiana sepultura”, siendo la única forma para recibir un poco de descanso, y aseguraron luchar hasta el final. “Voy a hacer todo lo que pueda. Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son. (...) Mi hijo está muerto, los muertos se respetan”, añadió.

🔹Hablamos con la familia de Edwin Arrieta



🗣️Padres de Edwin Arrieta: "Estamos destrozados, esto no tiene comparación con nada"



Con ellos ha hablado en Colombia @danidobleglez #Mañaneros4S https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/1PEwTEyvCS — Mañaneros (@MananerosTVE) September 4, 2023

La Vanguardia recopiló otro fragmento de esa entrevista en la cual la familia colombiana envió un mensaje al confeso autor del crimen, quien podría enfrentar entre 15 y 20 años de cárcel, cadena perpetua o la pena de muerte. “Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no. Lo que le hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida, la vida solo la quita Dios”.

“No sabía quién era su hijo”

Respecto a si los seres queridos de Arrieta estarían dispuestos a encontrarse con los del español como un acto de perdón, la mamá del médico dijo que los recibiría en su casa y enfatizó en comprender que no eran culpables de las decisiones tomadas por el joven. Hace varias semanas los Sancho lamentaron lo sucedido y aseguraron “acompañar el sentimiento” de los colombianos.

Un oficial de policía tailandés escolta al español Daniel Sancho Bronchalo bajo sospecha de asesinar y desmembrar a un cirujano colombiano desde la isla de Koh Phagnan hasta el tribunal de la isla de Koh Samui, en el sur de Tailandia, el lunes 7 de agosto de 2023 | Foto: AP

“De pronto ella (Silvia Bronchalo), en sí, no sabía quién era su hijo. Esto que pasó [pudo] tomarla a ella por sorpresa. Está sufriendo. Yo no la culpo ni al papá tampoco porque uno no es responsable de” las acciones tomadas por “los hijos (...). Dentro de la casa son una cosa, pero cuando ya están afuera son otros y eso no lo sabe uno”, añadió la mamá de Edwin.