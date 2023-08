El último chat de WhatsApp que escribió Edwin Arrieta antes de ser asesinado por Daniel Sancho

“El martes 1 de agosto, a las 8:20 de la noche (hora colombiana), él nos dijo que se iba a la isla para sus vacaciones. Nos despedimos, pero el miércoles no se comunicó conmigo. Mis papás lo llaman preocupado, pero no leía los mensajes. Llamé a su secretaria y me dice que no ha atendido sus consultas virtuales. Yo sentí que algo pasaba”, explicó inicialmente.