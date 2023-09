Daniel Sancho: la mochila perdida, la venda llena de sangre y el cuchillo que asombraron a la policía tailandesa

La reportera María Vicente explicó que “ayer salió muy enfadada de las instalaciones, iba con gorra, gafas de sol y una mochila, y al marcharse dio un fuerte portazo al taxi” . Luego de semanas de silencio, Rodolfo Sancho, el papá del joven, por fin tiene previsto para los próximos días visitar Koh Samui. La portavoz de la familia había dejado saber que el reconocido actor no podía viajar a Tailandia hasta que no se recompusiera psicológicamente.

En este sentido, mencionó que perdió contacto con él desde que viajó a Tailandia y que la comunicación se volvió inexistente después de su partida. “El martes 1 de agosto, a las 8:20 de la noche (hora colombiana), él nos dijo que se iba a la isla para sus vacaciones. Nos despedimos, pero el miércoles no se comunicó conmigo. Mis papás lo llamaron, preocupados, pero no leía los mensajes. Llamé a su secretaria y me dijo que no había atendido sus consultas virtuales. Yo sentí que algo pasaba”, explicó la hermana.