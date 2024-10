Murió Michael Newman recordado actor en la serie de TV ‘Guardianes de la bahía’

El reconocido actor de Guardianes de la bahía, Michael Newman, a quien le habían diagnosticado párkinson en 2006, murió el pasado domingo 20 de octubre, según lo confirmó su director y amigo.

Matthew Felker, quien es amigo cercano de Newman, director de la serie documental de Hulu, After Baywatch: Moment in the Sun, confirmó el deceso en su cuenta de Instagram.

“Pocos de nosotros tenemos la suerte de que alguien como Mike Newman entre y cambie nuestras vidas. Conocí a Mike hace cinco años en las primeras etapas de una serie de Baywatch”, dijo Felker.

Michael Newman, protagonista de 'Guardianes de la bahía', 1997. | Foto: Getty Images

“Después de cinco años de seguir su vida y hacernos muy amigos, Mike pudo ver cómo la serie se hacía realidad. La cantidad de problemas y obstáculos que tuvo esta serie no tenía comparación. Mike no solo era un héroe de la vida real. Era un competidor de pies a cabeza. Sabía lo mucho que esta serie significaba para él y su vida”, agregó.

Oriundo de Los Ángeles, se hizo famoso al interpretar al socorrista Mike Newmie Newman en la exitosa serie de los 90, apareciendo en 150 episodios.

Fue el único miembro del elenco que era un verdadero socorrista. Deadline informa que trabajó como socorrista del condado de Los Ángeles durante 20 años. Comenzó a los 10 años como socorrista júnior de Santa Mónica.

También apareció en la serie derivada Baywatch Night, la película Baywatch: White Thunder at Glacier Bay, Welcome to Hollywood y Enemy Action.

Mientras estuvo en Hollywood, Newman trabajó como bombero y también como actor. Continuó combatiendo incendios después de Baywatch y hasta que se jubiló.

Michael Newman asiste al estreno de la serie documental de ABC News Studios "After Baywatch: Moment in the Sun" en The Bungalow el 26 de agosto de 2024 en Santa Mónica, California. Foto: Michael Tullberg / Getty Images. | Foto: Getty Images

Newman fue el único miembro del elenco de Baywatch que fue un salvavidas en la vida real. Apareció en 150 episodios del programa, la mayor cantidad de todos, excepto Hasselhoff.

También fue bombero a tiempo completo mientras protagonizó Baywatch. Volvió a trabajar como bombero después de que el programa terminara en 2001 hasta que se retiró después de 25 años.

El actor falleció “por complicaciones cardíacas” mientras estaba “rodeado de su familia y amigos”.

Desde que se conoció la noticia de su muerte el martes, su compañera Nicole Eggert también se pronunció con un homenaje.

Elenco de la exitosa serie de televisión "Baywatch", 1997. Foto: Getty Images. | Foto: Getty Images