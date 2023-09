El enigmático mensaje en la camiseta de la madre de Daniel Sancho durante su visita a la cárcel

La versión expuesta por Sancho radicó en que el cirujano habría querido tener relaciones sexuales con él, pero al no querer, tuvo que emplear la violencia para separarlo. Sin embargo, la autopsia confirmó que el colombiano murió degollado, lo cual abrió una baraja de posibilidades sobre el sangriento suceso.

Todo este proceso puede que haya durado unas tres horas en descuartizar el cuerpo y un día en limpiar la habitación del hotel. Cuando tuvo el cadáver por partes, Sancho se habría dirigido a la plata de Salat, concretamente a unos aproximados 300 metros del hotel. Estando allí, intentaría alquilar un kayak, pero los vendedores no lo hicieron dado que las condiciones marítimas de ese momento no eran las óptimas.

No obstante, el pago de mil dólares y la insistencia del chef hicieron que los vendedores accedieran a la compra de la barca. Sancho tomó sus cosas con el cuerpo y partió lejos de la costa. Cuando alcanzó cierta distancia, se señala que dejó caer partes del cadáver en ese lugar. Durante la investigación, el kayak se encontró abandonado en la costa, el cual sería el mismo empleado por él.

La justicia le dio orden de arresto y actualmente se encuentra privado de la libertad. Estando allí, ha recibido la visita de sus padres. Silvia Bronchalo estuvo el pasado 1 de septiembre en la cárcel. Lo particular de esta visita fue la camiseta que tenía, dado que tenía un mensaje curioso que quedó registrado en las cámaras de la prensa.

La camiseta en cuestión decía ‘Even more love’, lo cual traducido significa ‘cada vez más amor’. Ella no ha hablado del tema, pero podría ser una coincidencia interpretada en el apoyo incondicional de una madre con su hijo. Sancho también recibió la visita de su padre un día después.