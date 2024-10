Guardaespaldas de celebridades lleva 30 días detenido por el régimen de Maduro. Su familia teme lo peor

“Denunciaron que las aseveraciones del ministro Diosdado Cabello eran totalmente falsas , se manifestaron poniendo un comunicado que a través de la embajada de Brasil estaban intentando preservar los derechos fundamentales de mi sobrino, sin embargo, no se han comunicado con nosotros”, dijo a SEMANA la tía de Yasir, Patricia Castillo.

“Yo inicio los movimientos necesarios y me acerco al Ministerio de Relaciones Exteriores donde me dicen que no pueden hacer nada, más que de manera cordial con el poco personal consular pedir información del desaparecido, sin garantizar la seguridad de cualquier familiar que quiera viajar a Venezuela”, dijo Castillo.