“Necesitamos que nos presten atención”: familia de Alejandro Tique pide ayuda para que liberen a colombiano detenido en Venezuela

Su viaje a Venezuela fue motivado por una capacitación laboral a la que no pudo asistir porque cuando cruzó la frontera fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Él nunca tuvo miedo de ir a Venezuela porque iba con su empresa. Pero ahora estamos en una situación totalmente compleja, fue algo muy riesgoso y ojalá hubiéramos podido detenerlo antes del viaje. Esto no es algo que uno espera que pase”, contó su hermana.

“Alejandro no es un criminal, no es un delincuente. Él es una persona inocente en esta situación política que trabajaba en una organización humanitaria y que fue por un tema laboral. Él fue ilegalmente capturado, en este momento no está oficializada su detención, ha pasado mes y medio y no hay cargos. Es una persona inocente que no ha estado involucrada en temas de violencia, es una persona tranquila que solo estaba trabajando”, advirtió Díaz.