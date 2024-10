Gobierno Petro contra los refugiados: Colombia tiene estancadas 29.551 solicitudes de asilo y rechazó cientos después de las elecciones de Venezuela

Incluso, en la Política Integral Migratoria que se publicó en 2021, cuando la cifra oficial de migrantes en el país ya rondaba los dos millones, no se actualizó ese componente, sino que remite al mismo decreto publicado durante la administración de Santos, cuando la migración se contaba por cientos y no por millones.

Normas restrictivas

“El Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades. No solo tiene un acumulado de tanto tiempo de solicitudes no respondidas, sino que además tiene unas normas muy restrictivas que son, incluso, disuasivas hacia la solicitud de refugio porque el trámite se demora entre tres y cuatro años, y las personas durante ese tiempo no pueden trabajar, dándoles como única opción la economía informal”, sostuvo Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.