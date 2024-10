Así, régimen de Nicolás Maduro secuestraría y torturaría a menores de edad. Hay denuncias de presunto abuso sexual

“Estos adolescentes están sufriendo, lamentablemente, lo mismo que el resto de las personas privadas de libertad. No se les permite tener un abogado privado, no se les impone una defensa pública, no se les traslada a un tribunal dentro de las primeras 48 horas como establece la ley. Están siendo sometidos a una situación de desaparición forzada durante varios días, donde sus familiares no saben en qué sitio están detenidos”, cuenta Uzcátegui.